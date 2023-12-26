23 مليار درهم تسجلها التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي في نهاية نوفمبر

أفاد مركز إحصاء أبوظبي أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي سجلت في نهاية شهر نوفمبر الماضي حوالي 23 مليار درهم ما يعادل 6.3 مليار دولار، وتوزعت خلال الشهر الماضي بقيمة 11.11 مليار درهم للواردات، و7.51 مليارات للصادرات و4.37 مليارات للمعاد تصديره، بحسب الأرقام الصادرة عن.

وبحسب شبكة سكاي نيوزفأنه خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية إلى مستوى 260 مليار درهم 71 مليار دولار.

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، توزعت تجارة أبوظبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، بقيمة 126 مليار درهم للواردات، و85 مليارا للصادرات و48 مليارا للمعاد تصديره.

وسجلت الواردات السلعية 45 بالمئة من مجمل التجارة غير النفطية المحققة 117 مليار درهم، فيما اختصت الصادرات بنسبة 32.6 بالمئة بقيمة 85 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع المعاد تصديرها 22.4 بالمئة وبقيمة 58 مليار درهم.

وبحسب البيانات، ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وحافظت السعودية على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1 بالمئة بقيمة 54.8 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة 6.4 بالمئة بقيمة 16.7 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.7 بالمئة وبقيمة 12.3 مليار درهم.

أما وفق نمط التجارة، فكانت السعودية في صدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع من الإمارة بقيمة 22.2 مليار درهم بحصة 26.1 بالمئة من إجمالي صادرات أبوظبي، تلتها سويسرا 6.6 مليارات درهم بنسبة 7.7 بالمئة، ثم السوق الأمريكي 4.3 بالمئة بقيمة 3.7 مليارات درهم.

وفيما يخص السلع المعاد تصديرها، جاءت السعودية في الصدارة أيضاً بقيمة 17.5 مليار درهم بنسبة 30.3 بالمئة، ثم قطر 6.2 مليارات درهم بنسبة 10.7 بالمئة.

كما كانت السعودية أكبر وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة 15.1 مليار درهم بحصة 13 بالمئة، ثم السوق الأميركي 11.8 مليار درهم بحصة 10.1 بالمئة، ثم السوق الصيني 9.6 مليارات درهم بنسبة 8.2 بالمئة.