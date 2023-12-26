احذر الشبورة المائية صباحًا والطقس البارد ليلًا.. حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا لابد على السائقين توخي الحذر أثناء سيرهم وتجنب السرعات التي قد تهدد سلامة الجميع.

وأعلنت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، يشهد فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون حالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).

ولفتت الهيئة أنه يسود اليوم طقس محيط بالأجواء الباردة في الصباح الباكر وليلاً ، بينما يسود نهارا طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة جنوبًا.

درجة الحرارة اليوم في بعض المدن والمحافظات 26-12-2023

درجة الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12.

درجة الحرارة اليوم في سانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 04 .

درجة الحرارة اليوم في طابا والعظمى 22 درجة والصغرى 14.

درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 درجة والصغرى 18 .

درجة الحرارة اليوم في العلمين العظمى 22 درجة والصغرى 14 .

درجة الحرارة اليوم في سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11.

درجة الحرارة اليوم في قنا العظمى 24 درجة والصغرى 12.

درجة الحرارة اليوم في أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.

درجة الحرارة اليوم في سيوة العظمى 20 درجة والصغرى 13 .

درجة الحرارة اليوم في الغردقة العظمى 26 درجة والصغرى 16 .

درجة الحرارة اليوم في مرسى علم العظمى 27 درجة والصغرى 17 .

درجة الحرارة اليوم في شلاتين العظمى 27 درجة والصغرى 20.

درجة الحرارة اليوم في حلايب العظمى 25 درجة والصغرى 21 .

درجة الحرارة اليوم في أبو رماد العظمى 27 درجة والصغرى 21 .

درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة العظمى 27 درجة الصغرى 22 .