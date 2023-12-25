ميدو: مدرب مودرن فيوتشر إضافة للدوري المصري.. واحد من الأفضل تكتيكيا

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مودرن فيوتشر يمتلك مدربًا كبيرًا من الناحية التكتيكية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مدرب مودرن فيوتشر، ريكاردو فورموسينيو، بدأ المباراة بـ 4-5-1، وكانت تتحول إلى 6 مع الدفاع".

وأضاف: "فورموسينيو هو واحد من أفضل المدربين على المستوى التكتيتكي.. كان يعتمد على محمد فاروق في نقل الفريق للهجوم، إلا أنه تعرض لإصابة في الشوط الأول".

وتابع: "الإصابات كانت تربك أي مدرب ليس لديه خبرة، يعجبني تعامله مع المطبات في المباراة".

وأكمل: "الدفع بأحمد عاطف كانت نقطة تحول في المباراة، لولا يقظة ميهوب لكان عاطف سجل هدف الفوز لفيوتشر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مودرن فيوتشر قدم مباراة كبيرة من الناحية التكتيتيكة، وفورموسينيو، مساعد مورينيو الأسبق إضافة كبيرة للدوري المصري، وبرافو لإدارة مودرن فيوتشر التعاقد معه".