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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: مدرب مودرن فيوتشر إضافة للدوري المصري.. واحد من الأفضل تكتيكيا

ريكاردو فورموسينيو
ريكاردو فورموسينيو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مودرن فيوتشر يمتلك مدربًا كبيرًا من الناحية التكتيكية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مدرب مودرن فيوتشر، ريكاردو فورموسينيو، بدأ المباراة بـ 4-5-1، وكانت تتحول إلى 6 مع الدفاع".
وأضاف: "فورموسينيو هو واحد من أفضل المدربين على المستوى التكتيتكي.. كان يعتمد على محمد فاروق في نقل الفريق للهجوم، إلا أنه تعرض لإصابة في الشوط الأول".
وتابع: "الإصابات كانت تربك أي مدرب ليس لديه خبرة، يعجبني تعامله مع المطبات في المباراة".
وأكمل: "الدفع بأحمد عاطف كانت نقطة تحول في المباراة، لولا يقظة ميهوب لكان عاطف سجل هدف الفوز لفيوتشر".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مودرن فيوتشر قدم مباراة كبيرة من الناحية التكتيتيكة، وفورموسينيو، مساعد مورينيو الأسبق إضافة كبيرة للدوري المصري، وبرافو لإدارة مودرن فيوتشر التعاقد معه".

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