المقاومة تعرض فيديو جديد لاستهداف قوات العدو.. مقاتل يلصق قنبلة بجنزير دبابة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد مصورة من استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وتتضمن الفيديو خداع مقاتل لأحد قائدي الدبابات الساكنة، حيث سار بهدوء بمحازاة حائط ثم وضع قنبلة كبيرة داخل جنزيرها “الزنجير”، ثم انسحب بسرعة ليدوي انفجارًا هائلًا فيها.

وتتضمن اللقطات الأخرى عمليات قنص من بعيد لجندي عادي ارتمى على الأرض فور إصابته، وقناص إسرائيلي أحدث فتحة في سقف منزل، وفي لقطة أخرى أطلق مقاتل قذيفة على بضعة جنود تحصنوا في إحدى الشقق حيث دخلت القذيفة من الشباك واستقرت بالداخل مسببة انفجارًا ناريًا هائلًا أدى لاحتراق جنود الاحتلال.

وعرض الفيديو في لقطاته الأخيرة الأسلحة التي غنمها فصائل المقاومة الفلسطينية من جنود الاحتلال شملت بنادق متعددة الأغراض.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك بشمال قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وقال الجيش إنه بذلك يرتفع عدد قتلاه في غزة إلى 156 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، ويرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلاً.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ شنت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.