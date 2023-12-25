الديهي يهاجم قيادات الإخوان لانتقادهم مبادرة مصر لإيقاف حرب غزة: "مرتزقة شغالين ندابة"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الذباب الالكتروني لجماعة الإخوان الإرهابية يقوم بشن هجوم على مصر، بعد إطلاقها لمبادرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان حزينة من مباردة مصر لوقف إطلاق النار، التي تهدف لإرسال المساعدات لقطاع غزة ، مشيرًا إلى ان الإخواني ممدوح إسماعيل يتحدث على أن الجيوش العربية ليست للدفاع عن الإسلام والمسلمين، ولكنها للدفاع عن الصهاينة.

وأضاف أن الإخواني أسامة جاويش انتقد أيضًا مباردة مصر لوقف إطلاق النار، معقبًا: "سبت الحرب والـ20 ألف شهيد، وجاي تنتقد مباردة مصر، جاويش يجلس لاجئ في لندن مرتزق، وينتقد مصر".

ولفت إلى أن الإخواني عاصم عبدالماجد وصف مبادرة مصر لوقف إطلاق النار بمبادرة الصهاينة، مستطردًا: “عاصم عبدالماجد هارب خارج مصر، هذا الشخص قتل بيده أكثر من 70 شخص في مديرية أمن أسيوط، هذا الشخص قاتل، هؤلاء شغالين زي الندابة في الخارج”.

وأشار إلى ان الإخواني أحمد عبدالعزيز الذي كان يعمل مستشارًا صحفيًا للرئيس المعزول محمد مرسي وصف المبادرة بكلام يحتوي على الحقارة والرخص، معقبًا: "هذا الرجل يمارس عهر ثقافي، وبلا مبدأ وبلا قيمة".