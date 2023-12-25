الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الديهي يهاجم قيادات الإخوان لانتقادهم مبادرة مصر لإيقاف حرب غزة: "مرتزقة شغالين ندابة"

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الذباب الالكتروني لجماعة الإخوان الإرهابية يقوم بشن هجوم على مصر، بعد إطلاقها لمبادرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان حزينة من مباردة مصر لوقف إطلاق النار، التي تهدف لإرسال المساعدات لقطاع غزة ، مشيرًا إلى ان الإخواني ممدوح إسماعيل يتحدث على أن الجيوش العربية ليست للدفاع عن الإسلام والمسلمين، ولكنها للدفاع عن الصهاينة. 

txt

نشأت الديهي يهاجم الإخوان.. اذهبوا لنيل الشهادة إن كنتم صادقين (فيديو)

txt

نشأت الديهي مشيدًا بالإقبال الكثيف بالانتخابات الرئاسية: نشكر ربنا والشعب (فيديو)

وأضاف أن الإخواني أسامة جاويش انتقد أيضًا مباردة مصر لوقف إطلاق النار، معقبًا: "سبت الحرب والـ20 ألف شهيد، وجاي تنتقد مباردة مصر، جاويش يجلس لاجئ في لندن مرتزق، وينتقد مصر".

 ولفت إلى أن الإخواني عاصم عبدالماجد وصف مبادرة مصر لوقف إطلاق النار بمبادرة الصهاينة، مستطردًا: “عاصم عبدالماجد هارب خارج مصر، هذا الشخص قتل بيده أكثر من 70 شخص في مديرية أمن أسيوط، هذا الشخص قاتل، هؤلاء شغالين زي الندابة في الخارج”.

 وأشار إلى ان الإخواني أحمد عبدالعزيز الذي كان يعمل مستشارًا صحفيًا للرئيس المعزول محمد مرسي وصف المبادرة بكلام يحتوي على الحقارة والرخص، معقبًا: "هذا الرجل يمارس عهر ثقافي، وبلا مبدأ وبلا قيمة".

مواد متعلقة

"أونروا": 2.5 مليون شخص يعيشون بالشوارع في غزة (فيديو)

أمريكا سلمت إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن أسلحة ومعدات منذ بداية حرب غزة

أحمد عبدالله: رزان مغربي تملك الطابع الأوروبي والفستان صمم لأحداث غزة

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كاشفة لشعارات منظمات حقوق الإنسان غير الصادقة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة وحصيلته ترتفع لـ 20674 شهيدًا ونحو 55 ألف مُصاب

مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم

وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان هاتفيا جهود وقف الحرب على غزة

الصين: سنواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق والحشد من أجل وقف إطلاق النار في غزة
الجريدة الورقية