البنك الأهلي يوضح موقفه من مفاوضات الزمالك مع طارق مصطفى

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة تواصل الزمالك معه للتعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي.

وكانت أنباء قد ترددت في الأيام الأخيرة عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع طارق مصطفى لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة.



قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنا حريصين على التعاقد مع طارق مصطفى في هذا التوقيت قبل التعاقد مع الزمالك"

وأضاف: "سعيد بتواجد طارق مصطفى ضمن الترشيحات الخاصة بنادي الزمالك، ولكننا سعداء جدا بتواجده معنا، وإن شاء الله له مستقبلا كبيرا"

واختتم: "لم يحدث تواصل من جانب مسؤولي الزمالك بشأن طارق مصطفى حتى الآن ولكن لو حدث تواصل هنتكلم أكيد خصوصا إن علاقتي حلوة بمسؤولي الزمالك، ولو هما عايزين طارق مصطفى أنا هطلب وهميل عليهم بحاجات تانية شوية انتهازية كدة".

نادينا عمره أكثر من 70 عاما

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي كواليس صعود البنك في وقت سابق إلى الدوري الممتاز.

قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي البنك الأهلي عمره أكثر من 70 عاما فالنادي يتواجد منذ عام 50، ولم يكن أحد يتوقع فكرة تواجدنا بالدوري الممتاز"

وأضاف: "واجهنا صعوبات كثيرة للغاية حتى الوصول إلى الدوري الممتاز"

واختتم: "موسم الصعود إلى الدوري الممتاز فريقنا لم يخسر سوى مباراتين"