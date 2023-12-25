الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكونغو الديمقراطية: مقتل 4 أشخاص وفقدان 20 آخرين بسبب انهيار أرضي

جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم ويخشى أن يكون 20 آخرون في عداد المفقودين بعد أن اجتاح نهر مبنى في جنوب كيفو، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وقع الحادث في منطقة موينجا الريفية والتعدينية، حيث كان السكان المحليون يحتمون من الأمطار الغزيرة تحت حظيرة تعمل كمطعم مؤقت على ضفاف أحد الأنهار.

وقال ألكسندر نجاندو، نائب رئيس بلدية كاميتوغا، وهي بلدة رئيسية في منطقة جنوب كيفو الشرقية، إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية، كما خلفت الأمطار الغزيرة أضرارا جسيمة في الممتلكات.

ويقول الخبراء إن الظواهر الجوية المتطرفة تحدث بوتيرة متزايدة وكثافة بسبب تغير المناخ.

وفي مايو/أيار، تم العثور على ما لا يقل عن 438 جثة في منطقة كاليهي بمقاطعة كيفو الجنوبية، في المناطق التي ضربتها الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

 وتقدر السلطات المحلية أيضًا أن أكثر من 5000 شخص فقدوا.

 

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