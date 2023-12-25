رئيس أساقفة الكونغو الديمقراطية يحث على ضبط النفس بعد فوضى الانتخابات

دعا رئيس أساقفة كينشاسا، إلى ضبط النفس في قداس عيد الميلاد مساء الأحد، في أعقاب ما وصفه بـ”الفوضى المنظمة الهائلة” التي شهدتها الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال الكاردينال فريدولين أمبونجو أمام المصلين: "بحماس وتصميم، خرج الكثير منا للتعبير بشكل ديمقراطي عن تفضيلاتنا".

وأضاف: "لكن للأسف، ما كان ينبغي أن يكون احتفالاً عظيماً بالقيم الديمقراطية، سرعان ما تحول إلى إحباط بالنسبة للكثيرين".

شابت التأخيرات الهائلة والفوضى البيروقراطية انتخابات يوم الأربعاء لاختيار الرئيس ونواب المجالس الوطنية والمحلية وأعضاء المجالس المحلية.

واجه مسؤولو الانتخابات صعوبة في نقل مواد التصويت إلى مراكز الاقتراع في الوقت المحدد، ولم تتمكن بعض المراكز من فتح أبوابها على الإطلاق، وكان لا بد من تمديد التصويت إلى اليوم التالي.

وقال أمبونجو إن الانتخابات كانت "فوضى منظمة هائلة، وأنتم جميعا شهود عليه."

وأشار أيضاً إلى صور فيديو تظهر امرأة تعرضت للهجوم لأنها صوتت للمعارضة.

وأضاف "كيف يمكن أن نغرق إلى هذا المستوى؟" متسائلا عن نوع الرسالة التي ترسلها مثل هذه الصور إلى العالم.

وتم تسجيل حوالي 44 مليون شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة للتصويت، مع ترشح أكثر من 100 ألف مرشح لمناصب مختلفة، وترشح الرئيس فيليكس تشيسيكيدي (60 عاما) لإعادة انتخابه أمام 18 مرشحا للمعارضة.

وقد ندد العديد منهم بالطريقة التي جرت بها الانتخابات، واتهم بعضهم السلطات بتزوير الانتخابات "على نطاق واسع".

وبينما دعت مجموعة من زعماء المعارضة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في كينشاسا يوم الأربعاء، يضغط آخرون من أجل إلغاء التصويت ببساطة.

إن الحجم الهائل لجمهورية الكونغو الديمقراطية - التي تعادل تقريبا مساحة أوروبا الغربية القارية - وبنيتها التحتية المتردية، يجعل من الانتخابات تحديا لوجستيا صارخا.

رسميًا، انتهى التصويت يوم الخميس، لكن قال مسؤول انتخابي في المناطق النائية من شرق البلاد الذي مزقته الصراعات إن بعض المراكز لم تفتح إلا يوم السبت.

وقال الكاردينال أمبونجو: "في الوقت الحالي، أحثكم على توخي الحذر وضبط النفس".

ودعا سفراء أكثر من عشر دول غربية يوم السبت إلى ضبط النفس في بيان مشترك.