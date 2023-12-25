اسباب تعرض الرجال لأمراض القلب أكثر من النساء

كشف دراسة جديدة لعدد من الأسباب لاصابة الشباب بامراض القلب ، التي عرضتها صحيفة "تيجراف" البريطانية ، كما توصل العلماء ان فئة الرجال أكثر من الإناث عرضة للمرض.

وفى هذا السياق قال الدكتور مجدي الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، أن الذكور أكثر عرضة لأمراض القلب من الإناث، وذلك نتيجة أن هرمون الاستروجين لدى النساء يحميهم من الإصاب بجلطات القلب ولكن بعد فترة من العمر تساوى نسبة الإصابة بين الرجال والنساء.

وأشار الغمراوي، خلال تصريحات صحفية ، أن هناك أعراض مصاحبة للازمات القلبية ومنها العرق الغزير، والغثيان، وألم في المعدة، والشعور بالإرهاق، وضيق في التنفس، منوها بأن أعراض الأزمة القلبية لدى النساء مختلفة ويكون فيها ألم بالرقبة.

وشدد الدكتور مجدي الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، على ضرورة التوجه لأقرب طبيب عند الشعور بأي أعراض غريبة لاتخاذ اللازم، لافتا إلى أن الكشف الدوري يساهم في اكتشاف أي أمراض مبكرا.

اسباب اساسية لاصابة الذكور بامراض القلب عن الأناث :

1- ميل عدد كبير من الرجال إلى التدخين عن الإناث، والتي تؤثر بالسلب على القلب، وتؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة.

2- أغلب الرجال الذين يعيشون بمفردهم، غير قادرين على تجهيز الطعام، لذا يعتمدون على الوجبات السريعة، الغنية بالدهون المشبعة، التي ترفع من نسب الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تعرض الأوعية الدموية إلى التصلب.

3- عدم اهتمام بعض الرجال بممارسة الرياضة، على الرغم من أنها تساعد على إعادة حيوية ونشاط الجسم، وكسبه مزيد من الفوائد، وفي الجانب الآخر إذا لم تمارس السيدات والفتيات الرياضة، فيعد ترتيب وتنظيف المنزل بمثانة نوع من أنواع الأنشطة اليومية التي تمنح الجسم مزيدًا من الطاقة والحركة.

4- تهتم كثير من السيدات بالمحافظة على أجسامهن، واتباع نظام غذائي، لتجنب زيادة الوزن، علي عكس عديد من الرجال لا يفرق معهم هذا، وقد أثبتت بعض الدراسات وجود علاقة بين السمنة وأمراض القلب.

5- وجود هرمون الأستروجين في النساء قبل انقطاع الطمث بنسبة عالية، لزيادة مستويات البروتينات الدهنية عالية الكثافة، والمعروفة باسم cholestrol، التي توفر حماية كبيرة من الإصابة بأمراض القلب، على عكس الرجال.

6- التفكير الدائم الذي يتعرض له بعض الرجال حول تجمل مسؤولية الأسرة، وضغوط العمل، من الممكن أن يعرضه للإصابة بالأزمات القلبية.