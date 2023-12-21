توقعات ماجي فرح لمواليد برج الجوزاء 2024| قصة حب تزيد القلب حرارة

يبحث مواليد برج الجوزاء عن أهم التنبؤات والتوقعات والتي تدور حولهم في السنة الجديدة، يأتي برج الجوزاء في المرتبة الثالثة من الأبراج الأثني عشر، وهو من الأبراج الهوائية مثل الميزان والدلو ويبدأ من 21 مايو حتي 20 يونيو، ونقدم لكم توقعاته لعام 2024 على الصعيد المالي والعاطفي والصحي وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح.

برج الجوزاء

برج الجوزاء على الصعيد المالي

قالت خبيرة الفلك ماجي فرح، أن عام 2024 لمواليد الجوزاء عام مليء بفرص النمو والازدهار، كما ستكون سنة مثمرة ذو اختيارات جيدة وممتعة، وكسب العديد من التجارب الجديدة والخبرات النادرة في الحياة، لذلك تضع الجوزاء ضمن قائمة أكثر الأبراج حظًا هذا العام.

فعلى الصعيد المالي والعملي، في بداية العام ستعود إليك الثقة بالنفس وستبدأ بتطوير نفسك وتتحدث الأجواء عن مفاجآت وبعض المبادرات النادرة، مما ستجعلك تتحمل مسئوليات جديدة، أما عن بيئة العمل ستعرف بروح الدعابة والتفاؤل وصفاء المزاج والعزم على النضال والنجاح.

برج الجوزاء

بداية من شهر أبريل سيكون واعدًا لآمال جديدة ومن الممكن أن يمسك منصب قيادي، كما ستحتفل ببعض الأسفار والعروض الاستثنائية ومكاسب مالية وتنجح في أعمال كثيرة، كما من المتوقع أن تسافر إلى الخارج بهدف إنجاز بعض الأمور التي تتعلق بمجال العمل، ولكن بين شهري مايو وديسمبر، أحذر من بعض التغييرات التي ستجعلك تبذل جهودًا وتتخلى عن بعض الآمال وتتجاوب مع بعض القرارات وكل ذلك يدفعك للأفضل ويبرز كفاءتك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وفقًا لعالمة الفلك ماجي فرح، ستعيش مواليد برج الجوزاء قصة حب جديدة مما تجعله ينطوى صفحة الماضين وسيلتقي مع أشخاص يتجاوبون مع متطلباتك وتشعر أنك ملاحق ومحبوب أو تعيش قصة حب ممتازة أو غرام يزيد القلب حرارة، خاصة في الخريف ستكون على استعداد تام لمغامرة عاطفية وقرار عاطفي مهم في حياتك، وممكن أن تتوطد علاقة لك مع أحد مواليد الميزان وينال إعجابك أحد مواليد القوس وتشتد منافسة مع مولود من برج الجدين تعيش قصة حب وغيرة ربما مع أحد مواليد الثور.

برج الجوزاء

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

سيشعر مواليد برج الجوزاء في الأشهر الأولى بالإرهاق الشديد، وربما بعض القلق والأرق بين شهرى أبريل ويونيو، وكن حذرًا من الأمراض الجلدية والقلب والأمعاء.