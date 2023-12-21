استشاري: هناك أجهزة تزرع تحت الجلد لتنظيم ضربات القلب

قال الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري القلب والقسطرة، إن هناك جهازًا منظمًا لضربات القلب يزرع عند انخفاض ضربات القلب عن معدل معين، ويزرع هذا الجهاز تحت الجلد لإعادة تنظيم ضربات القلب.

وتابع "المحمدي"، خلال برنامج "طبيب مصر"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن هناك جهازًا آخر يُزرع تحت الجلد يقوم بإعطاء مريض القلب صدمة كهربائية، عند ارتفاع ضربات القلب بصورة مماثلة للصدمات التي تحدث في المستشفى.

وأضاف أن الإيكو هو يستخدم بصورة أساسية لتشخيص الكثير من المشاكل في القلب مثل مشاكل صمامات القلب، وقصور الشرايين التاجية، مشيرًا إلى أن هذا القصور يحدث بسبب الضغط والشكر والكوليسترول.