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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادا للبنك الأهلي

المقاولون العرب
المقاولون العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته الجماعية اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري . 

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وأدى الفريق مرانه اليوم تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني بعد منح الفريق راحة أمس الأحد. 
وكان فاز الفريق على فريق بايونيرز  بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب النادي بالجبل الأخضر  وأحرز محمود وادي هدف المقاولون في المباراة وحرص طلعت محرم المدير الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة لتجهيزهم للمباريات. 
و يواصل الفريق تدريباته اليومية وفقا للبرنامج المحدد من الجهاز الفني.

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