المقاولون العرب يستعد للدوري بوديتين

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن طلعت محرم على خوض مبارتين وديتين غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بالملعب الفرعي بالنادي وذلك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها 30 من الشهر الجاري .

حدد الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة طلعت محرم، برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية يتخللها خوض وديتين أمام ألو إيجيبت وبايونيرز.

يرغب الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن طلعت محرم ، لإعطاء الفرصة للاعبين خلال الوديتين للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري.

وواصل الفريق تدريباته اليوم حيث اشتمل على فقرات بدنية وتدريبات تخصصية للمدافعين والمهاجمين وتقسيمة قوية في ختام المران بينما أدى الحراس تدريبا قويا مع مدربهم طارق سليمان.

ويسعى المدير الفني طلعت محرم لتجهيز كافة اللاعبين في ظل وجود أكثر من لاعب مصاب.

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