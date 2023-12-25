أمطار ورياح وشبورة.. تحذير من حالة الطقس حتى نهاية 2023

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية العام 2023، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولاسيما غدًا الثلاثاء ويوم السبت المقبل، موضحة وجود نشاط للرياح أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكدت سقوط أمطار خفيفة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيام الأربعاء والخميس والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة يومي الأربعاء والخميس إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة حتى 30 ديسمبر 2023

القاهرة الكبري والوجه البحري:- ما بين 22 لـ 23

السواحل الشمالية:- ما بين 21 لـ 22

شمال الصعيد:- ما بين 22 لـ 23

جنوب الصعيد:- ما بين 25 لـ 27