مأزق في جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

اشتكى أولياء الأمور من جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة لأنها تخالف الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وعقبت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الاسرية، على جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة القاهرة.

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة القاهرة، لا تراعي الخريطة الزمنية للعام الدراسي خاصة فيما يخص مواعيد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية “الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي”.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أنه تقرر عقدها من يوم 2 يناير، دون أي مراعاة لأن المناهج كبيرة وتحتاج إلى وقت للانتهاء والمراجعة، مشددة على أن “تقديم موعد امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة هنا ليس في مصلحة الطالب”.

مشكلات جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

واستكملت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن مادة الدراسات الاجتماعية في جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية تحتاج إلى وقت للمراجعة والمعروف أنها مادة صعبة، لكن الأهالي والطلاب فوجئوا بأن معادها في الجدول غير مناسب على الاطلاق .

وقدمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بعض النصائح الهامة للاستعداد الجيد لـ امتحانات نصف العام 2024 ، مؤكدةً ان الشعور بقلق والتوتر قبل الامتحانات هو شعور طبيعي ، ولكن يجب أن يكون في حدود معقولة ، لان القلق المبالغ فيه سواء من الأسرة أو الطالب نفسه يؤثر على الآداء في الامتحان ، ولذا يجب علي اولياء الامور زرع الثقة في النفس لدي ابنائهم قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .



ونوهت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بضرورة تهيئة المنزل للأبناء للاستعداد الجيد لـ امتحانات نصف العام 2024 ، مؤكدةً أنه يلزم أن يكون المنزل هاديء وأن يكون مكان المذاكرة مرتب جيد التهوية والإضاءة وبعيد عن المشتتات .

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى ضرورة الاهتمام بأخذ الكفاية من النوم والإبتعاد عن السهر ، مع التأكيد على ضرورة تناول الغذاء الصحي والبعد عن الاكلات الدسمة وشرب المنبهات بكثرة.

وقالت “يمكن مساعدة الأبناء في إعداد جدول خاص للمذاكرة استعدادا لـ امتحانات نصف العام 2024، على أن يتخلله أوقات للراحة، والتدريب على حل نماذج الاختبارات السابقة يعد من افضل الطرق للمذاكرة ومساعدة في كيفية إدارة الوقت في الامتحان”.

ووجهت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،

على الاستجابة لمطالب أولياء أمور طلاب محافظة الجيزة، واصدار قرارا عاجلا بتعديل مواعيد امتحانات نصف العام 2024 لتكون متناسبة مع الخريطة الزمنية التي اقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية انطلاق العام الدراسي، وكذلك مراعاة الاخوة المسيحيين في اعيادهم ، مشيدة بـتعديل جداول امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي محافظة الجيزة ليكون هناك فواصل لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة بأريحية .

