ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة 2024

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 حيث تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية يوم 17 يناير حتى 24 يناير 2024.

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، الأحد، إنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 2 و3 يناير، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع في موعد يُحدد وفق ظروف كل إدارة تعليمية.

أكد مدير مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بالنظام العادي وليس بنظام البوكليت، مشيرًا الى أن هدفنا الأساسي في الامتحانات لهذا العام هو ضبط الامتحانات ومنع الغش في جميع الإدارات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

يوم الأربعاء 17 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف.

يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وترك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اختيار شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في يد المحافظين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المحافظين سيحددون شكل عقد امتحانات الشهادة الإعدادية سواء بالنظام العادي المتعارف عليه، أم بنظام البوكليت وفقًا لاقتراح الوزارة لتقليل عمليات الغش الإلكتروني.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية، منبهًا بزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.