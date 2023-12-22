بوكليت أو تقليدي.. آلية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وكشف وزير التربية والتعليم عن آلية انعقاد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات.

وكلف وزير التربية والتعليم كل مديرية باختيار آلية انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر إجراءات جديدة للتطبيق على امتحانات الشهادة الإعدادية بعقدها بنظام البوكليت حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

وتراجع وزير التربية والتعليم عن قرار تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على جميع المحافظات، وتركها في أيدي المحافظين.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

ونبه وزير التربية والتعليم بزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.

وتعتمد فكرة البوكليت على دمج ورقتي الأسئلة والإجابات في كراسة واحدة تحتوي على نحو 20 ورقة أو أكثر، مع وجود ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

ويستهدف نظام البوكليت الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، لوجود عدد كبير من الصفحات، وصعوبة تصويرها خلال اللجان وتداولها.

