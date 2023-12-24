أحمد فتوح زملكاوي.. جدد عقده بـ 25 مليون منهم 10 يدفعها ممدوح عباس

تصدر لاعب نادي الزمالك المصري، أحمد فتوح، مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعقده الجديد مع نادي الزمالك بعد خلافات عدة مع النادي على مدار الشهور الماضية.

ووقع احمد فتوح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك خلال المرحلة القادمة.

ووسط كم من الازمات بينه وبين الزمالك، فاجئ فتوح الجميع ووقع عقده مع النادي لمدة 3 سنوات، معلنا انتهاء هذه الازمات بعد تدخل وسطاء، خاصة وأن تعاقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالى.



تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك

العقد الجديد لمدة 3 مواسم قادمة بداية من الموسم القادم، فى انتظار الاعلان الرسمى خلال ساعات او أيام قليلة من قبل مجلس الادارة، اللاعب سيحصل على جزء لا باس به من مستحقاته القديمة، على ان يتم جدولة باقى المستحقات، وسيصدر اللاعب بيان إعتذار لنادى الزمالك.

وسيحصل فتوح على 25 مليون كراتب سنوي، 15 مليون يدفعها الزمالك، و10 مليون يدفعها ممدوح عباس، كما سيحصل على 15 مليون مكافاة الانضمام.



الإعلام يؤكد توقيع فتوح للزمالك



فيما أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن أن اللاعب أحمد فتوح جدد رسميا لنادي الزمالك، وكتب مهيب، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: “رسميا.. فتوح يجدد تعاقده مع نادي الزمالك.. خلصت”.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن كواليس جديدة بشأن تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء قرار إيقافه خلال الفترة الماضية ، وقال أن الوضع تطور كثيرًا خلال الساعات الماضية، وحدثت انفراجة بين أحمد فتوح والزمالك، بعد تدخل الوسطاء وبعض المقربين، وبالفعل تم تقريب وجهات النظر بشكل كبير.

وتابع حتحوت أن الجلسة التي جرت بين الطرفين مؤخرًا شهدت التوصل إلى حلول مرضية، إذ وافق أحمد فتوح على التنازل عن جزء من طلباته المالية ، مع عقد جلسة جديدة خلال أيام قليلة والإعلان عن تجديد التعاقد.

وقام أحمد فتوح نجم الزمالك باعادة متابعة الصفحة الرسمية للنادي الزمالك بعد انتشار اخبار بتجديده للنادي.

أعلن الاعلامي ابراهيم فايق عن مفاجاه كبيره في حلقته اليوم مع فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس: "حلقة النهاردة ساخنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. الراجل هيكشف فيها حاجات مهمة وهيوجه رسايل للاعبين وأسماء بعينها ".