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الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تمديد تعاقده

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

توصل مسؤولو نادي الزمالك لإتفاق نهائي مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخصوص تمديد عقده.

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الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات سامسون أكينولا

ويستعد الزمالك للغعلان عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد إنتهاء الأزمة التي اشتعلت قبل مباراة الزمالك وزد في الدوري.

وكان اللاعب قد غادر معسكر الزمالك قبل المباراة ليقرر النادي تغريمه مالياً وعرضه للبيع رفقة الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

ونجحت المساعي التي قام بها عدد من محبي النادي ورجال الأعمال في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم التوصل لإتفاق حول إستمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويسابق الزمالك الزمن لفتح باب القيد تمهيداً لتدعيم صفوف الفريق الاول بعدد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

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