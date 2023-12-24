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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع أحمد فتوح على التجديد

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات الساعات الأخيرة في أزمة تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: " جلسة جمعت بين أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية وهناك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين".

وأشار إلى أن اللاعب سيتقدم باعتذار رسمي لإدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة ليتم فتح صفحة جديدة بين الطرفين وتجديد تعاقد اللاعب مع الفريق بشكل رسمي.

وأوضح أن اللاعب سيحصل على منحة تعاقد تصل إلى 15 مليون جنيه، وسيكون عقده في الموسم 25 مليون جنيه وسيتحمل الزمالك منهم 15 مليون والباقي بدعم من بعض رجال الأعمال.

كما تم الاتفاق على حصول اللاعب على قيمة 10 مليون جنيه كمستحقات قديمة وجدولتها على مدة التعاقد

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