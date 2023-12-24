قومي للمرأة يشارك في مع "The Garden Market"

شارك المجلس القومي للمرأة في معرض "The Garden Market" الذي استمر على مدار يومي ٢٢ و٢٣ دسيمبر بحديقة المريلاند في حي هليوبليس مصر الجديدة، من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة الـ 11 مساء.

تضمن المعرض جناح للمجلس ضم المنتجات اليدوية التي صنعتها سيدات الأقصر والمنيا والبحيرة والغربية ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالاضافة لعرض منتجات للسيدات بالمشاغل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقد تنوعت المنتجات ما بين خداديات كروشيه وشنط خوص وأباجورة مكرمية وشنط خرز وأكياس أعشاب مغلفة وشيلان تلي وسويت شرتات تطريز وشنط مدرسة وشنط خيش وشنط كانفا صوف ومستحضرات تجميل كلاتش دك وكوسترات بنشنيدل ومقالم من التطريز السيناوي وكوستر من الخوص ومفارش وشنط وحلقان، وأطقم سفرة وعرائس ايموجرامى وشباشب مكرمية ومحافظ وفواحات.