الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قومي للمرأة يشارك في مع "The Garden Market"

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك المجلس القومي للمرأة في معرض "The Garden Market" الذي استمر على مدار يومي ٢٢ و٢٣ دسيمبر بحديقة المريلاند في حي هليوبليس مصر الجديدة، من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة الـ 11 مساء.

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مقررة القومي للمرأة بأسيوط: برنامج ريادة الأعمال يدعم المرأة بشكل شامل

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القومي للمرأة والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة"

 تضمن المعرض  جناح للمجلس ضم المنتجات اليدوية التي صنعتها سيدات الأقصر والمنيا والبحيرة والغربية ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالاضافة لعرض منتجات للسيدات بالمشاغل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

وقد تنوعت المنتجات ما بين خداديات كروشيه وشنط خوص وأباجورة مكرمية وشنط خرز وأكياس أعشاب مغلفة وشيلان تلي وسويت شرتات تطريز وشنط مدرسة وشنط خيش وشنط كانفا صوف ومستحضرات تجميل كلاتش دك وكوسترات بنشنيدل ومقالم من التطريز السيناوي وكوستر من الخوص ومفارش وشنط وحلقان، وأطقم سفرة وعرائس ايموجرامى وشباشب مكرمية ومحافظ وفواحات.

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