مقررة القومي للمرأة بأسيوط: برنامج ريادة الأعمال يدعم المرأة بشكل شامل

أكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أن برنامج ريادة الأعمال يدعم المرأة بشكل شامل، بدءًا من مرحلة وضع الفكرة، وحتى مرحلة تنفيذ وتطوير المشروع.

وقالت إنه تم توفير الدعم المالي والتقني للسيدات الراغبات في البدء في مشروعهن، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه من قبل خبراء في مجال ريادة الأعمال ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتدريبها على كيفية تنفيذ المشروعات بطريقة بسيطة، في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

وأضافت الدكتورة مروة، أنه من خلال برنامج ريادة الأعمال، تقدم النساء في أسيوط فرصًا حقيقية لتحقيق الاستقلالية المالية وتحسين ظروف حياتهن. تعتمد البرامج التدريبية في البرنامج على تزويد المشاركات بالمهارات اللازمة لتأسيس وإدارة أعمالهن الصغيرة.

وأشارت إلى أن برنامج ريادة الأعمال يساعد النساء على معرفة تكلفة المشروع والمطلوب لإتمامه وكافة التفاصيل المتعلقة بإدارة المشروع، مشيرة إلى أنه عند تنفيذ التدريب يتم تقدير مهارات المرأة. الذين لديهم خبرة في مجالات معينة. يتم تحسينها من خلال التعاون مع مختلف الأطراف.



وتابعت الدكتورة مروة بأن البرنامج التدريبي حقق نجاحاً كبيراً وهناك عدة أمثلة تدل على ذلك، فهناك سيدات أنشأن مشاريعهن الخاصة وغيرن حياتهن تماماً نحو الأفضل، بالإضافة إلى المساهمة في توظيف مجموعة من النساء والرجال معهم و"لكل مجتمع وقرية بيئة تؤهلهم لتجارة معينة".

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن تدريبًا عمليًا على كيفية اختيار فكرة مشروع وتحديد السوق المستهدفة وتطوير خطة عمل مستدامة. يتم توفير هذه التدريبات من قبل خبراء محليين في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أنه بعد إتمام التدريب، يتم توجيه النساء إلى مصادر تمويل لبدء مشاريعهن. يعمل البرنامج على تأمين الدعم المالي للمشاركات عن طريق التعاون مع مؤسسات مالية محلية ومنظمات غير حكومية.

ولفتت مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، إلى أن البرنامج لا يقتصر على تدريب النساء فحسب، بل يوفر أيضًا فرص التواصل وتبادل الخبرات بينهن. يتم إقامة جلسات تشاورية وورش عمل للتعرف على تحديات مشاريعهن وتقديم النصائح والإرشادات لتحقيق النجاح.

وأكدت مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أن المرأة المشاركة في برنامج ريادة الأعمال تعتبر موديلًا ملهمًا للنساء الأخريات في المجتمع. فهي تعكس القدرة الكامنة للنساء على تحقيق الاستقلالية وتحقيق نجاح مهني وشخصي في مجال ريادة الأعمال.

وأوضحت الدكتورة مروة بأن هدف هذا البرنامج هو تشجيع المرأة على أن تصبح مستقلة اقتصاديًا وتحقيق الاستقرار المالي لنفسها ولأسرتها. وتقدم المقررة نماذج ناجحة لنساء استطاعت تحويل أفكارهن إلى مشاريع مربحة وناجحة، وتعمل بجد وتصمد في مجالات تنافسية.

ودعت الدكتورة مروة جميع السيدات إلى الاستفادة من فرص البرنامج وتجربة ريادة الأعمال. حيث يعد هذا البرنامج فرصة ممتازة لتحقيق الذات وتعزيز الثقة وتحقيق الاستقلال المالي. كما أشارت إلى أهمية توفير الدعم المجتمعي للمبادرات الريادية للمرأة، وتحفيزها لتحقيق النجاح في مجالها المختار.