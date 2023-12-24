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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2006 يحقق فوزًا تاريخيًا على الإسكان بدوري منطقة القاهرة

أهلي 2006
أهلي 2006

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ من تحقيق انتصارًا كبيرًا على نظيره الإسكان، بنتيجة ٢٠ - صفر، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة منطقة القاهرة.

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جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق كل من عزت منصور (٣ أهداف) ومحمد رضا (٣ أهداف) وعمر محمود (٣ أهداف) ويوسف إسلام (٣ أهداف) وعمر فتحي (هدفان) وعمرو محمد (هدفان) ورمزي يونس ومحمد بشير وآدم سمير وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ فريق أهلي ٢٠٠٦ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.
الدفاع: عمار وليد حافظ - عبد الرحمن النحاس - أحمد رضا - أمير علاء.
الوسط: يوسف إسلام - آدم سمير - يوسف الجندي - محمد رضا - عزت منصور.
الهجوم: عمر فتحي.

وببهذا الانتصار تمكن فريق أهلي ٢٠٠٦ من رفع رصيده إلى ٣٤ نقطة من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، وعلى النصر للتصدير ٤ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٥ - صفر، وعلى الشبان العالمية ٥ - ٢، وعلى الإسكان ٢٠ - صفر، مسجلًا ٧٧ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كل من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

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