كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مران اليوم استعدادًا للسوبر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

وخلال المحاضرة، طلب كولر من لاعبي الأهلي غلق صفحة بطولة كأس العالم للأندية، والتركيز في بطولة كأس السوبر المصري، مطالبًا اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز باللقب المحلي، من أجل إسعاد الجماهير.

وكان مارسيل كولر قرر إغلاق المران أمام وسائل الإعلام المختلفة، من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين، والاستعداد بشكل قوي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى مدينة أبوظبي، مساء السبت، وكان في استقبالها محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبدالعظيم، مدير المراسم في السفارة المصرية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي لاستقبال بعثة الأهلي، وبالترحيب بمسئولي النادي والجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا غدًا الإثنين.