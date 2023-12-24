الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السفارة الأمريكية تحث الليبيين لقبول دعوى باتيلي للحوار

المبعوث الأممي عبدالله
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، الليبيين إلى قبول دعوة المبعوث الأممي "عبدالله باتيلي" للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنيات الحسنة حسب قولها، داعية إلى "تقديم التنازلات اللازمة - وإن كانت صعبة حسب وصفها - للتوصل إلى توافق، وإحراز تقدم في العملية السياسية " .

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وذكرت السفارة - في تغريدة نشرتها اليوم الاثنين عبر حسابها بموقع "إكس"، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط،" نهنئ ليبيا بمناسبة عيد استقلالها ونتقدم بأطيب الأماني إلى الشعب الليبي ، لقد انبرت ليبيا منذ عقود من الدكتاتورية حاملة بشائر مستقبل مشرق لا يزال ممكنا " . 

وعبرت السفارة في تغريدتها عن أسف الولايات المتحدة "على مرور سنتين على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021" .

وذكرت السفارة أن الشعب الليبي عانى كثيرا إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق البلاد ، ولقد كان في التضامن الذي أبداه تذكير جلي بأن الشعب الليبي يبقى متحدا.

وختمت السفارة بالقول "نحن نحث القادة الليبيين على الاتسام بوحدة مشابهة في القصد والإيفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد".

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