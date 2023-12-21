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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المنتدى العربي الروسي يشدد على ضرورة إقامة مصالحة شاملة في ليبيا

المنتدى العربي الروسي
المنتدى العربي الروسي

 أكد المنتدى العربي الروسي تأييده لإقامة مصالحة وطنية شاملة في ليبيا برعاية المجلس الرئاسي، مشددًا على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد المنتدى -في بيانه الختامي للدورة السادسة المنعقدة في مدينة مراكش المغربية والذي أذاعه تلفزيون الوسط الليبي- على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها ورفض أي حلول عسكرية تهدد الأمن هناك.

ودعا جميع الأطراف الليبية على ضرورة عقد انتخابات في أسرع وقت والخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد.  

 

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