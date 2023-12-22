بحضور السفير الرحبي.. سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء الإسكان والتعمير العرب في ليبيا

شاركت سلطنة عُمان في اجتماعات وزراء الإسكان والتعمير العرب بحضور السفير الرحبي سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء الإسكان والتعمير العرب في ليبيادى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت شعار "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الأعمال ومواجهة الدعم والتنمية" الذي انعقد في العاصمة الليبية طرابلس تحت رعاية رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.



وقد أكد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في كلمة ألقاها التزامَ بلاده نحو الاستقرار والأمن اللذين سوف يُسهمان في مزيد من البناء، خاصة بعد الظروف السياسية التي مرت بها ليبيا والفيضانات التي أحدثت دمارًا كبيرًا في البنية الأساسية وما خلّفته من أضرار صحية على آلاف البشر.



مثّل سلطنة عُمان في الاجتماعات سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية .