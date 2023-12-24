الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو يعترف بفداحة الخسائر الإسرائيلية خلال عملية "طوفان الأقصى"

بوابة الوفد الإلكترونية

 اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنًا باهظًا.

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وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحسب وكالة أنباء روسيا اليوم، أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "باهظة"، بعد مقتل 14 جنديًا منذ الجمعة. 

 وقال: "دفعنا ثمنًا باهظًا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال". 

 وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 9 من عسكرييه في المعارك الدائرة بالقطاع، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486، بينهم 158 منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

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