محلل فلسطيني: الاحتلال قضى على كل مكونات العيش في غزة (فيديو)

كشف الدكتور عبدالمهدي مطاوع محلل سياسي فلسطيني، الأهداف العسكرية لدولة الاحتلال ، من حربها على قطاع غزة، مؤكدًا أنها استهدفت 4 أساسيات في عدوانها وهي الصحة والتعليم والسكن والاقتصاد، وهي المكونات الأساسية لأي مجتمع.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن الاحتلال استهدف التعليم بشكل ممنهج، ودمر المدارس في قصف متعمد، متابعا: "لم تعد هناك جامعة في قطاع غزة، كلها أو معظمها جرى قصفه، كما أن معظم المدارس تم قصفها والإضرار بها وجزء آخر من المدارس مستخدم كملاجئ".

وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع الصحة، لم تعد هناك مستشفيات في قطاع غزة إلا 3 أو 4 مستشفيات كبيرة وقد تتضرر إذا استكملت الحرب، كما أن المراكز الصحية اختفت أو وصلت للحد الأدنى، ومن أفضل الأماكن في العالم على مستوى الرعاية الأولية هي فلسطين، كما أن نسبة التعليم في فلسطين كانت 98%، أي أن ما يحدث هو استهداف منهجي.

جرائم الاحتلال مستمرة لليوم الـ79

أعلنت مصادر طبية وصحفية بقطاع غزة عن استشهاد وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم الأحد، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ79 من العدوان المستمر على القطاع.

وبحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، فإن قوات الاحتلال استهدفت بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها المنازل في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.

وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.

وأفادت المصادر، بانتشال جثث 40 شهيدًا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.