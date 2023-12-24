نصائح أمنية أثناء التجول بشوارع روما للمصريين في ايطاليا

تعتبر إيطاليا من الدول التي يرتفع فيها مستوى الأمان والسلامة للسياح، فيما عدا بعض الجرائم الفردية للنشل التي تقع في وسائل المواصلات المزدحمة والتي يمكن تجنبها بسهولة.

وفي هذا التقرير نوضح للمصريين في ايطاليا نصائح عملية للسلامة الأمنية للفرد هناك.

كما ينتشر في بعض المدن خطف حقائب السياح، فلا بد من استخدام خزانات الفنادق للاحتفاظ بالأغراض الثمينة والأموال.

وتحذر وزارة الخارجية البريطانية من المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في روما والتي تسمى «ترميني» ومن خط الباص رقم 64 الذي يتوجه إلى ميدان سان بيتر الشهير سياحيا.

هناك أيضًا محاولات لسرقة السياح أثناء نومهم في القطارات اومن التحذيرات أيضًا عدم ترك الطعام أو الشراب دون مراقبة حيث يمكن دس مواد مخدرة فيه لسرق السياح أو الاعتداء عليهم.

لا بد من الحذر أيضًا عند التوقف بالسيارات في مناطق الخدمة على الطرق السريعة، حيث وقعت عدة اعتداءات من اللصوص على أصحاب بعض السيارات المؤجرة سياحيا.

أيضا من الطرق التي يجب توخي الحذر عليها الطريق بين نابولي وساليرنو، إذ يتم ثقب إطارات السيارات عمدا ثم عرض المساعدة على تغيير الإطارات بغرض سرقة محتويات السيارة من الحقائب. ولا بد من إحكام غلق السيارة في كل الأحوال وعدم ترك متعلقات ثمينة داخلها.

وقد أصدرت الشرطة في أوروبا تحذيرات من وجود عملات يورو مزيفة في التداول، ولذلك لا بد من الحرص في كل الأحوال وفحص أوراق النقد من أي مصدر ما عدا البنوك.

وأخيرا يجب استخدام سيارات الأجرة المرخصة فقط دون غيرها، والتأكد من استخدام العداد قبل بداية الرحلة. ويجب أيضًا الحرص عند عبور الطرق حيث لا تتوقف السيارات أحيانا للمشاة حتى في المناطق المخصصة للمشاة.