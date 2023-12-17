كوماي الدولية تنظم مبادرة لتقوية الحديث بين الأديان والحضارات في روما.. صور

قال البروفيسور فواد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية وإذاعة كوماي الدولية، إنهم مستمرون في العمل الجماعي و الشفاف للمصلحة العامة لجميع الجاليات و الجمعيات و المؤسسات العربية و الأجنبية التي تتعاون مع كوماي و حركة المتحدين للوحدة في 120 دولة في الشبكة العربية الدولية.

وأكد عودة، أن كوماي توحد الشعوب وتشجع الحوار بين الحضارات وتبادل الثقافات، حيث تستمر جالية العالم العربي في إيطاليا (كوماي) في دورها بين أبناء الجاليات العربية و الأجنبية في إيطاليا المستمر منذ تأسيسها للعمل علي تعزيز الحوار بين الحضارات وتبادل الثقافات مما يؤدي إلي خلق مجتمع آمن يؤمن بالسلام والتعايش بين الجميع كما تستمر في تبني مسؤلياتها نحو العمل علي إندماج أبناء الجاليات داخل المجتمع الإيطالي و تقوم بدور همزة الوصل بينهم و بين المجتمع الإيطالي .

وونظم رئيس الجالية فؤاد عودة حفلا بمناسبة نهاية العام الميلادي دعا إليه ممثلين عن أغلب الجاليات الأجنبية في إيطاليا و ممثلي لمختلف الطوائف و الأديان وممثلين للمؤسسات الإعلامية العربية و الأجنبية و ذلك بإحدي مقار الجالية بروما مشاركة مع ممثلين من حركة متحدين للوحدة وعديد من أعضاء المجالس الإدارية لجالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) و اذاعة كوماي الدولية، لحركة المتحدين للوحدة، نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا (أمسي )،الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، الإتحاد الدولي لأبناء عرب 48 ,للكنيسة الانجليجانيا و الجالية المصرية.

وشهد الحفل مداخلات و نقاشات دارت حول ضرورة تعزيز أسس الحوار و التعايش بين جميع الطوائف و الإنتماءات ونبذ كل أشكال الصراع و العمل على خلق سبل للتعايش بين الجميع و هو الأمر الذي أكده رئيس الجالية البروفيسور فؤاد عوده في كلمته أمام الحضور متعهدا بإستمرار كوماي في المضي علي نفس الطريق و الخط الذي رسمته لنفسها منذ تأسيسها .

وكرر عودة، شكره لجميع الجاليات، الجمعيات، الرابطات، الاتحادات و المؤسسات و المنظمات و التلفزيونات و الاذاعات و الصحف العربية و الأجنبية التي تتعاون باستمرار مع الشبكه العربية الدولية و الصحفيين المحترفين و الاطباء و عاملين في مجال الصحة العرب اعضاء حركة المتحدين للوحدة و كوماي و اذاعة كوماي الدولية و الرابطة الطبيةالاوروبية الشرق اوسطية الدولية و الإتحاد الدولي لأبناء عرب 48 بدون اي مصلحة شخصية.

كما قد شكر لرئيس الجالية جميع اعضاء المجلس الاداري لجالية العالم العربي في ايطاليا للاشتراك و التعاون المستمر في جميع النشاطات المشتركة لمصلحة جميع أفراد الجالية العربية في أيطاليا و الدفاع عن الهوية و الحضارة و اللغة العربية.ايضا الدفاع باستمرار عن اي تهجم على اي عضو من الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب شخصية و بعيدة عن الحقيقة. يجب مقاومة هذا الأسلوب السلبي على المواقع التواصل الاجتماعي بجميع الطرق و هوا بالنهاية مضر لمن يستعملة.

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