مستشار رئيس فلسطين يحذر من مخطط صهيوني لتحويل غزة لأرض بلا شعب

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما يحدث في قطاع غزة تهجير وتصفية للقضية الفلسطينية، محذرًا من أن تحويل فلسطين إلى أرض بلا شعب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة يسوء ويصبح أكثر كارثية ومأساوية مع مرور كل لحظة، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف أهالي القطاع ويعمل على ترحيل عشرات العائلات وعشرات آلاف المواطنين من مناطق مختلفة من القطاع.

تهجير منطقة جديدة في غزة

وتابع: "الآن، جاء الدور في الترحيل على المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وبالأمس، طلب جيش الاحتلال من المواطنين في المنطقة الوسطى مغادرة منازلهم في منطقة مخيم البريج ومدينة الزهراء وأجزاء من مخيم النصيرات".

وأشار إلى أن كل هذا يعطي إيحاءً ودليلًا بينا على الهدف الحقيقي من وراء هذا العدوان الإسرائيلي وهو تهجير المواطنين وتصفية القضية الفلسطينية متذرعا بما حدث في السابع من أكتوبر.

وأوضح أن العدوان يستهدف تفريغ قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية أو البدء في تصفيتها، لأن هذا المخطط الإسرائيلي لو نجح في قطاع غزة فإن الاحتلال سينقلب فيما بعده على الضفة الغربية والقدس، وعندها يتحقق الهدف الاستيطاني الاستعماري بإفراغ فلسطين لتصبح أرضًا بلا شعب.

دعوة لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن أمله بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعدًا لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار للفلسطينيين وشعوب العالم كافة.

وأعرب أبو مازن، في كلمته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، عن أمله ببزوغ شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى.

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط أن نهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي للشعب الفلسطيني على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة.

وأكد أبو مازن: "سنواصل نضالنا لنيل حقوقنا المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة".

وترحم أبو مازن على أرواح الشهداء الأبرار، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن يحفظ الله الشعب الفلسطيني العظيم في غزة والضفة والقدس والشتات، وأن ينال الفلسطينيون الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطنهم فلسطين.