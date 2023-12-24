الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل وإصابة 4 مدنين بأوكرانيا جراء القصف الروسي بخيرسون

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين ، صباح اليوم الأحد ، عن مقتل  3 مدنيين بينما أُصيب آخر جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

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وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وسائل إعلام محلية أن الجيش الروسي أطلق نيران المدفعية على الجزء الأوسط من خيرسون، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر. وبين عشية وضحاها، قصف الجيش الروسي الجزء الأوسط من خيرسون. ونتيجة لذلك، أُصيبت عائلة بعد سقوط قذيفة مدفعية على مبنى سكني.

وبحسب بروكودين، توفي رجل يبلغ من العمر 87 عامًا وزوجته البالغة من العمر 81 عامًا على الفور بينما أُصيب مواطن يبلغ من العمر 54 عامًا من سكان خيرسون بإصابة متفجرة وارتجاج في المخ وإصابة في الساق. وتم تقديم المساعدة الطبية له.

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