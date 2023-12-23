السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: وصول أكثر من 35 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت وصول نحو 35 ألفا و200 لاجئ، قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17.9 مليون شخص.

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نقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة، أن نحو 39 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.1 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت  في مارس 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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