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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هجوم مسلح ومقتل 20 شخص غرب بوروندي

علم بوروندي
علم بوروندي

هاجمت جماعة مسلحين ما لا يقل عن 20 شخصا، وأصابوا تسعة آخرين قرب الحدود الغربية لبوروندي مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الهجوم، وتبنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما، أن من بين القتلى في الغارة التي وقعت مساء الجمعة على قرية تسمى فوجيزو، 12 طفلاً وامرأتين حامل وضابط شرطة.

وقالت جماعة ريد تابارا، التي تقاتل حكومة بوروندي من قواعدها في شرق الكونغو منذ عام 2015، على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" إنها قتلت تسعة جنود وضابط شرطة.

وكان سكان محليون سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.

 

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