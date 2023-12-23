«الوفد» ينظم فعالية «ملحمة أرض الصمود»

برعاية الدكتور عبدالسند يمامة

نظم حزب الوفد فعالية بعنوان «ملحمة أرض الصمود»، وهى عمل إبداعى أبطاله 30 طفلاً لمساندة فلسطين إيماناً من حزب الوفد بالقضية الفلسطينية، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، وحضوره بتنظيم من رئيس لجنة المنيرة الغربية أحمد المنشاوى وسكرتير عام اللجنة المستشار عثمان الشريف ورئيس لجنة المرأة والطفل د هايدى يوسف، بحضور وتنظيم كوادر اللجنة المرأة والطفل مع رئيس لجنة الشباب عيد رجب ورئيس لجنة الإعلام أحمد السادات، وإخراج دينا حسن نائب أول لجنة المرأة والطفل، ومدحت كمال عدلى نائب رئيس لجنة الشباب ومدير أكاديمية نوتردام، تقديم جنا البدراوى عضو هيئة مكتب لجنة المرأة والطفل، وبحضور وفد من أهالى المنيرة الغربية وأولياء أمور الأطفال أبطال الملحمة بالمقر الرئيس للحزب.

وأشاد الدكتور عبدالسند يمامة بالأوبريت الذى شارك فيه الأطفال، وحضر الاحتفالية الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام الوفد واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب والنائب عيد هيكل عضو الهيئة العليا السابق والدكتور محمد عبداللطيف، مساعد رئيس الحزب.