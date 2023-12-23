الإحصاء: ٧٣٨ ألف عدد خريجي التعليم العالي بزيادة ١٠.٥%

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان عدد خريجى التعليم العالى 738.1 ألف خريج عام 2022 مقابل 667.4 ألف خريج عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 10.6٪.

اشار الجهاز الى ٦495.6 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2022 بنسبة 67.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي 48.1 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2022 بنسبة 6.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي . و124.9 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2022 بنسبة 16.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي .و7.8 ألف خريجي الاكاديميات عام 2022 بنسبة 1.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي . ونحو 61.7 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2022 بنسبة 8.4٪من إجمالي خريجي التعليم العالي .

ولفت الجهاز الى ان 214.1 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 29٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة بعدد 110.7 ألف خريج بنسبة 15٪ ثم مجال الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 108.5 ألف خريج بنسبة 14.7٪.

واشار الجهاز الى ان أجمالي خريجي الوافدين بلغ 7906 خريج بنسبة 1.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي. الدرجات العلمية العليا:

ولفت الى ان 210.5 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية ( منهم 46.3 % للدبلوم ، 38.9% للماجستير ، 14.8% للدكتوراه ) .

وأشار الجهاز الى ان 122 الف درجة علمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) ، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2022 مقابل 110.5 ألف درجة علمية عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 10.4 ٪.

وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2022 بعدد 56.4 ألف درجة علــمية بنسبة 46.2 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 21.7 ألف درجة علمية بنسبة 17.8 ٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 15.2 ألف درجة علمية بنسبة 12.5 % ، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 619 درجة علمية بنسبة 0.5ن إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2022.

حققت جامعة جنوب الوادي المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2022 بعدد 13 ألف درجة علمية بنسبة 10.6 ٪، يليها جامعة الفيوم بعدد 9.5 آلاف درجة علمية بنسبة 7.8 ٪ ثم جامعة الزقازيق بعدد 9 ألاف درجة علمية بنسبة 7.4٪، يليها جامعة القاهرة بعدد 8.3 آلاف درجة علمية بنسبة 6.8 ٪.

وبلغ إجمالي عدد الوافدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 4949 وافداً عام 2022 مقابل 2605 وافداً عام2021 بزيادة بلغت نسبتها 90 %.