حسين الشحات يسجل رقما قياسيا في مونديال الأندية

يتصدر حسين الشحات قائمة لاعبي الأهلي والعالم الأكثر لعبًا للمباريات في البطولة برصيد 15 مباراة منها 4 مباريات مع العين الإماراتي.

وحقق الاهلي المركز الثالث في مونديال الاندية بعد فوزه على اوروا الياباني برباعية مقابل هدفين.

ويأتي ثنائي الأهلي محمد هاني وطاهر محمد طاهر في المرتبة الثانية برصيد 13 مباراة لكل منهما، ثم علي معلول برصيد 12 مباراة، ثم وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور وأليو ديانج وعمرو السولية برصيد 11 مباراة، ثم محمد الشناوي برصيد 10 مباريات، ثم عماد متعب وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم ورامي ربيعة بـ9 مباريات لكل منهم، ومعهم بيرسي تاو برصيد 9 مباريات منها 3 مع صن داونز الجنوب إفريقي، ثم وليد سليمان ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم 8 مباريات لكل منهم، وكل من شادي محمد وأحمد فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا 7 مباريات لكل منهم، ومحمد بركات وأمادو فلافيو بـ6 مباريات لكل منهما، وشارك 7 لاعبين في 5 مباريات، و5 لاعبين في 4 مباريات، و15 لاعبًا في 3 مباريات، و10 لاعبين في مباراتين، و16 لاعبًا في مباراة واحدة.