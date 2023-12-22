أول تعليق من محمد الشناوي على أنباء انتقاله للدوري السعودي

علق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لأول مرة على أنباء اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وقدم الشناوي مستوى رائع بقميص الأهلي في مباريات الاتحاد السعودي وفلومينينسي البرازيلي وأوراوا الياباني، وساهم بدور كبير في تحقيق الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية.

وقال محمد الشناوي تعليقًا على أنباء انتقاله للدوري السعودي: " الكلام كتير حالياً والمفاوضات بالكامل مع النادي الأهلي المصري لبحث رحيلي من عدمه ".

الشناوي: كان هدفنا الوصول لنهائي المونديال

عبر الشناوي، عن سعادته بفوز الفريق بالمركز ‏الثالث في كأس العالم للأندية 2023 وتتويجه بالميدالية البرونزية، بعد الفوز الكبير الذي حققه على ‏أوراوا اليوم بملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏في جدة وحسم برونزية كأس العالم.

وأضاف: تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية، وكان هدفنا الوصول إلى ‏النهائي ولكن لم نوفق بعد إهدار العديد من الفرص، ولهذا كان ‏الأهم الوصول إلى منصة التتويج خلال مباراة تحديد المركز الثالث وحققنا فوزًا كبيرًا على ‏بطل آسيا.

وواصل كابتن الأهلي حديثه: أشكر جماهير الأهلي على حضورهم ومساندتهم للفريق خلال ‏البطولة، ونشكر بلدنا الثاني السعودية وجماهيرهم على كرم الضيافة. أجواء البطولة كانت رائعة.‏