"طعمها مثل السكر".. خط مياه مصري يحول أحزان سكان غزة لأفراح (فيديو)

“طعمها مثل السكر”، بهذه الكلمات أعرب مواطن من سكان غزة عن سعادته بسبب توصيل خط مياه مصري إلى القطاع المحاصر من قبل الاحتلال والمحروم من المياه والكهرباء والأغذية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وروى مواطن آخر، كواليس المعاناة والمرارة التي كان يتعرض لها سكان غزة بسبب شرب المياه المالحة والتي كانت تأتي للقطاع كل 4 أيام، منوهًا إلى أن إحدى الأمهات اشتكت ذات مرة من غياب المياه لصناعة حليب لطفلها.

وفي فيديو عرضته قناة “الغد” أظهر خط مياه كبير بالقرب من البحر، قيل أنه امتداد قامت مصر بتوصيله من أجل رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، إن مؤشر الأمن الغذائي في غزة، يؤكد أن 100% من سكان القطاع يعانون من الجوع، وهي نتائج غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية مميتة وعلى العالم الانتباه لمنعها.

مجلس الأمن



وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتاليه.

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد الشهداء في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب الإسرائيلية على القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع منذ بداية الحرب إلى 20057 شهيدا و53320 مصابا.