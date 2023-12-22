مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية تسطر تاريخا مشرفا في التصدي لقوات الاحتلال (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في إقرار وقف إطلاق النار تاركا الأبرياء والأطفال والنساء يقتلون بدم بارد في غزة.

ما تشهده غزة إبادة جماعية

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد” ، مساء اليوم ما تشهده غزة من حرب، هو إبادة جماعية، والاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم في حق الشعب أن حركة المقاومة الفلسطينية طالبت منظمات المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق القانون الدولي.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه رغم المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ إلا أن المقاومة الفلسطينية تسطر تاريخا مشرفا في التصدي لقوات الاحتلال.

صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، وجاء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار كالتالي: الأصوات المؤيدة 13 صوتا ولا توجد أصوات معارضة، مع امتناع روسيا والولايات المتحدة على التصويت.

وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن: تم إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره بسبب ضغوط الولايات المتحدة، كما أن مشروع القرار بشأن غزة يسمح للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملياته، ووزع المندوب الروسي في مجلس الأمن صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، لكن تم رفض التعديل الروسي من قبل بعض الأعضاء.

جلسة مغلقة بشأن التصويت على مشروع القرار

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بشكل مستدام في القطاع، وفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على مشروع القرار خلال الجلسة التي عقدت في وقت متأخر من الليلة الماضية، بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء الدائمين حول مسودة مشروع القرار والبنود التي جاءت بها.

وقرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوسيع نطاق المساعدات إلى الجلسة التي عقدت مساء اليوم الجمعة، بينما نصت مسودة مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن على المطالبة بخطوات عاجلة للسماح بوصول المساعدات لقطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية في القطاع.

وفي السياق ذاته، قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن جمهورية مصر العربية تثمن قرار مجلس الأمن إنشاء آلية أممية داخل غزة لضمان تسهيل إيصال المساعدات للقطاع.

وتابع مندوب مصر بالأمم المتحدة خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الجمعة: "لا يجب أن يتم ترك العمل الإنساني وإدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع الغير محايدة".