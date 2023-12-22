عاجل
الانتخابات الرئاسية في الكونغو| ضرب وتعرية سيدة كونغولية مندوب مصر بمجلس الأمن: “لا يمكن ترك مساعدات غزة رهينة لإسرائيل”
الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

زعيم كوريا الشمالية يهدد أعداء البلاد بالنووي (فيديو)

كيم جونج أون يلوح
كيم جونج أون يلوح بالنووي في وجه الأعداء

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده لن تتوانى عن الردّ بالسلاح النووي إذا ما "قام العدوّ باستفزازها" مستخدمًا سلاحًا من هذا النوع، طالبًا قيادة قوّات الصواريخ الاستراتيجية “عدم التردّد في (شنّ) هجوم نووي إذا ما قام العدوّ بالاستفزاز بأسلحة نووية".

وأثارت هذه التصريحات ردّا سريعا من واشنطن وسيول وطوكيو التي أصدرت بيانًا مشتركًا يدعو بيونغ يانغ إلى "الكفّ عن ارتكاب استفزازات جديدة والقبول بالدعوة إلى إجراء حوار جوهري وبلا شروط مسبقة".

txt

أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان: استفزازات كوريا الشمالية المستمرة تشكل تهديدًا خطيرًا

txt

كوريا الشمالية ترعب أمريكا بإطلاق أقوى وأضخم صواريخها.. فيديو

وكانت واشنطن قد أعادت التأكيد، خلال اجتماع بين مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين الأسبوع الماضي، على "التزامها الثابت" بالوقوف إلى جانب سيول بالاعتماد على قوّتها الرادعة، بما في ذلك القوّة النووية.

وحذّرت واشنطن في هذا الإطار من أن "أيّ هجوم نووي" من بيونغ يانغ على الولايات المتحدة أو على حلفائها سيؤدي إلى "نهاية النظام" في كوريا الشمالية.

ووصلت الأحد الغوّاصة الهجومية النووية الأميركية "يو اس اس ميزوري" إلى مرفأ بوسان في كوريا الجنوبية، وردّت بيونغ يانغ الإثنين بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات "هواسونغ-18"، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية ويرجّح أنه قادر على بلوغ كافة الأراضي الأميركية، في تحذير واضح لواشنطن.

فعّلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الثلاثاء نظاما لتشارك المعلومات في الوقت الفعلي بشأن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية، في إطار تعزيز هذه الدول لتعاونها الأمني في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة لبيونغ يانغ. وأجرت القوّات العسكرية للدول الثلاث الأربعاء مناورات مشتركة شاركت فيها طائرات حربية أميركية.

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

كوريا الشمالية تثير الغضب دوليًا بعد إطلاقها صاروخ عابر للقارات

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باليستيا

كوريا الشمالية تندد بخطة سول وواشنطن وطوكيو لإطلاق نظام الإنذار الصاروخي

كوريا الشمالية تندد باستخدام أميركا حق النقض ضد دعوة لوقف إطلاق النار في غزة

كوريا الشمالية تهدد باستهداف أقمار التجسس الأمريكية وإخراجها عن الخدمة

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتقوية الردع ضد التهديد النووي لجارته الشمالية
الجريدة الورقية