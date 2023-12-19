كوريا الشمالية ترعب أمريكا بإطلاق أقوى وأضخم صواريخها.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز”، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبرز لقطات عرضتها كوريا الشمالية لإطلاق أقوى صواريخها الموجودة في ترسانتها والتي تتمكن من عبور القارات ردًا على ما وصفته الاستفزازات الأمريكية في المنطقة بالتعاون مع القوى الشريرة والعدوانية للدولة الشيوعية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون شاهد إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات في الموقع، وأن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 6518 كيلومترا، وحلق لمسافة 1002 كيلومتر وأصاب الهدف المقصود بدقة.

صاروخ هواسونج-18



هستيريا المواجهة

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن الإطلاق يبعث “إشارة واضحة إلى القوى المعادية التي أججت هستيريا المواجهة العسكرية المتهورة” ضد الشمال طوال العام، وأنه عرض “بعض المهام المهمة الجديدة لتسريع تطوير القوات الاستراتيجية النووية لكوريا الديمقراطية”.

وأكمل أن طموح الإمبرياليين الأمريكيين والقوات التابعة لهم الشريرة للمواجهة لن يتراجع من تلقاء أنفسهم، مشددًا على ضرورة ألا تتجاهل كوريا الديمقراطية أبدا جميع التهديدات العسكرية المتهورة وغير المسؤولة من الأعداء.

وأفادت الوكالة إن التدريبات “أظهرت إرادة كوريا الديمقراطية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة وقوتها الساحقة”.

حلق الصاروخ لمسافة 1002 كيلومترا

تأكيد ياباني كوري

وقالت كوريا الجنوبية واليابان يوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرًا للقارات يصل مداه إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأدانت يوم الأحد عرض القوة العسكري الأمريكي بما في ذلك وصول حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية ووصفتها بأنها تحركات 'حربية' وأطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت كوريا الجنوبية إن الصاروخ الذي أطلق يوم الاثنين كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونج-18، وحلق في مسار مرتفع بشكل حاد وهبطت في البحر غرب جزيرة هوكايدو اليابانية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ما قالت إنها صور فوتوغرافية لعملية الإطلاق، تظهر الصاروخ وهو ينطلق من حقل مغطى بالثلوج ويخلف عمودًا من الدخان.

ويتوافق المسار المرتفع للصاروخ الباليستي العابر للقارات (ICBM) وزمن الرحلة الذي يبلغ 74 دقيقة مع نطاق تشغيلي يصل إلى 15000 كيلومتر (9300 ميل) إذا تم إطلاقه في مسار قياسي مسطح، مما يضع كل البر الرئيسي للولايات المتحدة في متناول اليد.

وانتقدت كوريا الشمالية أيضًا اجتماعًا رفيع المستوى بين مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث تمت مناقشة الرد المتطور على التهديدات النووية والتدريبات العسكرية المشتركة، قائلة إن ذلك يؤجج المواجهة في شبه الجزيرة الكورية.

ترعب كوريا الشمالية النووية أمريكا بترسانتها الصاروخية

أمريكا تواصل العداء

وأضافت أن الولايات المتحدة واصلت إظهار موقف المواجهة من خلال جلب غواصات تعمل بالطاقة النووية وقاذفات استراتيجية وحاملة طائرات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.

ووصلت الغواصة الأمريكية ميسوري التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان بكوريا الجنوبية يوم الأحد، وهي أحدث الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية التي سيتم نشرها كجزء من اتفاق واشنطن مع سيول لتعزيز الاستعداد الدفاعي.

وزادت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من كثافة التدريبات العسكرية المشتركة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية التي اختبرت مجموعة من الصواريخ الباليستية وأطلقت في نوفمبر أول قمر صناعي للتجسس العسكري.

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