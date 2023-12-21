ليست إنفلونزا.. انتشار المخلوي والالتهاب الرئوي مع كورونا حاليا

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن الفيروسات المنتشرة حول العالم حاليا، وهل أدوار البرد والإنفلونزا الحالية عبارة عن كورونا أم هي فيروسات أخرى.

في التفاصيل، كشفت الدكتورة ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن الطفرة الحالية الجديدة JN.1لفيروس كورونا، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تواصل تقييم الوضع، وتنصح باتباع نصائح الصحة العامة للحفاظ على سلامة عائلاتكم وأصدقائكم.

كورونا ليس المرض التنفسي الوحيد المنتشر

فيما أكدت ماريا فان كيركوف، أن فيروس كورونا ليس المرض التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراض آخذة في الانتشار في الوقت الحالي، كما نصحت باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، فضلا عن تأكد من حصولك على الرعاية السريرية عند إصابتك بالعدوى.

كورونا ومتحوراته في مصر

وفي مصر، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن كورونا كفيروس ومرض لم ينته وحتى بعد الإعلان رسميا عن انتهاء الوباء سيكون فيروس كورونا ومتحوراته سيكون ضمن الفيروسات التنفسية التي نتعامل معها باستمرار .

وتابع تاج الدين، أن كل ما يظهر متحور جديد يدرس عدة نقاط لتحديد مدى خطورته واهتمام العالم بهذا المتحور على رأسها مدى الانتشار وعدد الإصابات الناتجة عن الانتشار وقدرته على العدوة والآثار التي تنتج من هذا الفيروس والمضاعفات والوفيات، وعلى هذا هذه النقاط يحدد مدى خطورة هذا الفيروس.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن حدوث متحورات من الفيروسات أمر طبيعى ويحدث التحور كى يستطيع أن يقاوم الفيروس مقاومة الجسم له، وأن أصحاب الأمراض المزمنة يمكنهم الحصول على التطيعمات الموسمية للوقاية من كورونا.