نصائح وتعليمات للوقاية من عدوى المتحور الجديد من فيروس كورونا "JN.1"

فيروس كورونا الجديد ، المتحور "JN.1"، المتحور الجديد، المتحور "JN.1".. كلمات حصلت على أعلى معدل بحث خلال الساعات الأخيرة لتتصدر محركات البحث، حيث هناك حالة من القلق والذعر أصابت الكثيرون حول العالم عقب تحذير منظمة الصحة العالمية من المتحور الجديد لفيروس كورونا لسرعة انتشاره، وخطورته على الجهاز التنفسي.



إرشادات هامة للوقاية من المتحور الجديد "JN.1"





ووجهت منظمة الصحة العالمية عدد من النصائح والإرشادات الهامة للتعامل مع المتحور "JN.1"، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، ومن بين ما نصحت به المنظمة :

- ارتداء الكمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية.

المحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

- الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية والحفاظ على تهوية المنزل.

- الحرص على الآداب التنفسية، مثل تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

- المواظبة على تنظيف الأيدي.

- الحرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والأنفلونزا، ولاسيما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد.

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- الحرص على الخضوع للفحص إذا ظهرت عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالأنفلونزا.

تجنب العدوى بمتحور JN.1



أما على مستوى المرافق الصحية والعاملين بها فلابد من إتباع التعليمات التالية لتجنب الإصابة أو العدوى JN.1:

تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية

ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرهما من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 المشتبه فيها والمؤكدة.

- تحسين التهوية في المرافق الصحية

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من المتحور الجديد JN.1 وصنفته على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86.