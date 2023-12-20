أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا (شاهد)

قال الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية، إن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتراوح ما بين ارتفاع في قيم الحرارة وإحساس بالإجهاد وآلام في العظام، وبخاصة أسفل الظهر والساقين.

الرشح والكحة والإفرازات التنفسية

وأضافت “سعد” في حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "ومن الأعراض أيضًا رشح وكحة وإفرازات تنفسية، والمختلف بعض الشيء هو وجود أعراض جهاز هضمي مثل القيء والإسهال، وهذا الأمر نراه كثيرا لدى الأطفال ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه نزلة معوية".

ارتفاع في درجة حرارة الجسم

وتابعت أستاذ الأمراض الصدرية: "متى نقلق؟! إذا استمر ارتفاع قيم الحرارة لأكثر من 3 أيام متواصلة، فدرجة الحرارة الطبيعية من 36.5 إلى 37.5، ومتى نقول إن هناك مشكلة في قيمة حرارة الجسم؟! إذا قلت عن الحد الأدنى أو زادت عن القيمة الأكبر، كما يجب أن نحذر من الاسهال المستمر وبخاصة لدى الأطفال، وهناك الإعياء الشديد أيضا، وأي أعراض تستمر لأكثر من 4 أيام يجب أن نتوجه إلى الطبيب".