جامعة حلوان تنظم اللقاء الثالث لبطولة الثقافة الرياضية

نظم قسم الثقافة الرياضية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان اللقاء الثالث من بطولة الثقافة الرياضية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

اللقاء القمي في جامعة حلوان

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء القمي للكليات الفائزة من داخل الحرم الجامعى وخارجه بعد منافسة بين كليات جامعة حلوان داخل الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي، وكذلك الأمر بالنسبة للكليات خارج الحرم بعد المنافسة بين الكليات خارج الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي.

وتضمنت الفرق المشاركة في اللقاء القمي في جامعة حلوان (فريق كلية العلوم، وفريق كلية صيدلة ٣، وفريق كليه صيدلة ١، وفريق كلية التربية، وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم ١، وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم ٢، وفريق كلية هندسة المطريه ٢، وفريق كلية الفنون التطبيقية)، باجمالي 64 لاعب ولاعبة، حيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين .

وجاءت النتائج كالتالي: حصول فريق كلية الفنون التطبيقية على المركز الاول وفريق كلية الصيدلة على المركز الثاني وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الثالث على مستوى الجامعة.

وتأتي هذه البطولة فى إطار حرص جامعة حلوان على إقامة الأنشطة الطلابية نظراً لدورها المهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهو ما ينعكس على تحصيلهم الدراسي بالإيجاب.

وتقوم هذه المسابقات بنشر الوعي الثقافي بين الطلاب وتشجيعهم على المطالعة، والبحث عن المعلومات المختلفة بجانب إضافة جو من المرح والتنافس والتسلية بينهم.



وأقيمت هذه البطولة تحت إشراف هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، وأحمد إبراهيم النحال مسؤول المشروع .