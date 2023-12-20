معرض خيري للملابس بأسعار رمزية في جامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المعرض الخيري للملابس للطلاب والعاملين بالجامعة الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع المؤسسة الصديقة.

وحضر افتتاح المعرض الخيري الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية، ودعم العاملين لمجابهة متطلبات الحياة، وأن الهدف من تنظيم معرض الملابس الجاهزة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، والتكافل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور وليد السروجى أن المعرض الخيري للملابس يضم آلاف من قطع الملابس الجديدة والتى يتم توزيعها بأسعار رمزية في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية.

وتم تنظيم المعرض تحت إشراف الدكتورة مها عبد الرحيم أمين عام الجامعة المساعد.

زيارة طلاب جامعة حلوان لمحطة الرياح

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة المتجددة للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

وتعد محطة الرياح بالزعفرانة من أوائل المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح في مصر، وتبلغ مساحتها 120 كيلو متر مربع، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالى ، و تضم المزرعة عدد 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و)

وقد قام الطلاب بزيارة غرفة الكنترول الخاصة بمزرعة الرياح و الورش الخاصة بصيانة المولدات و تجميع التوربينات والمراوح، و كذلك زيارة مزرعة الرياح .

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

وتأتى هذه الزيارات فى إطار حرص جامعة حلوان على التطبيق العملى من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى ، ويوفر الفرص التدريبية للطلاب بما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

