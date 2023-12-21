كلية التجارة تحرز المركز الأول ببطولة كرة القدم في جامعة حلوان

اختتمت بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفاز بالمركز الأول في البطولة فريق كلية التجارة وإدارة الأعمال، بينما حصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثاني، فيما احتل فريق كلية الخدمة الاجتماعية المركز الثالث.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز قدرات الشباب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات، كما حثهم على تشكيل فريق يمثل الجامعة في المنافسات الرياضية المحلية والدولية.

وقال رئيس جامعة حلوان: "إننا نقدم كافة الدعم لطلاب الأنشطة لذا ضاعفنا مكافآت الفوز لتشجيع الطلاب وجذب الموهوبين".

ونظمت البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان بإشراف هشام رفعت، قائم بعمل امين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبد العزيز مدير الإدارة.

جامعة حلوان تحصد 14 ميدالية في بطولة الجامعات لألعاب القوى

شاركت جامعة حلوان في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى التي أقيمت في الجامعة الأمريكية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية برصيد 10 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزية واحدة.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفاز الطالب حسام سلامة عبد الحافظ بالمركز الأول في مسابقتي الوثب الطويل والثلاثي، فيما فاز الطالب يوسف بدوي سيد بالمركز الأول في سباق 110 متر حواجز.

كما فاز الطالب إبراهيم محيى إبراهيم بالمركز الأول في سباقي 400 متر و800 متر جري، والطالب عمرو هاني سليمان المركز الأول في سباق 200 متر.

وفي المسابقات الأخرى، فاز الطالب أسامة حسين أحمد بالمركز الأول في سباق 10 آلاف متر، والطالب باسل محمد أحمد بالمركز الأول في مسابقة اطاحة مطرقة، والطالب أحمد سامح محمد بالمركز الأول في رمي الرمح.

كما حصل فريق التتابع 4×100 متر المكون من الطلاب يوسف علاء الدين ويوسف وائل كمال وإبراهيم محيى إبراهيم وعمرو هاني سليمان على المركز الأول.

بينما حصل الطالب يوسف حسام الدين عبد الحميد مركز تالت وثب طويل، والطالب مصطفى سيد سيد حصل على المركز الثالث فى مسابقة ١١٠ متر حواجز.

أما على مستوى الطالبات، فحصلت الطالبة إيتن أحمد يحيى على المركز الثاني في مسابقة الوثب العالي، والطالبة جين محمد إبراهيم محمد على المركز الثاني مكرر في مسابقة الوثب العالي، والطالبة منة الله سيد على المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة.