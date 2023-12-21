أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 80 دولارًا للبرميل

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 80 دولارًا للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى74.21 دولار للبرميل.

وعرضت قناة اكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، يرصد آفاق سوق الطاقة العالمي مع استمرار الأزمة الروسية الاوكرانية وموقف أكثر القطاعات تأثر وهو سوق الطاقة، حيث أن سياسة الطاقة الأوروبية ترتكز على تأمين مصادر مستقرة، وروسيا ظلت المصدر الموثوق لتوريد الغاز لأوروبا على مدى 50 عاما.

وأفاد التقرير، بأن أوروبا كانت تستهلك الغاز الطبيعي القادم من موسكو بتكلفة 800 مليون يورو يوميا وأوكرانيا لن تسمح بضخ الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، وسوق الغاز الأوروبي لا يزال عرضة لتقلبات مفاجئة.

وتحدث التقرير المذاع على قناة اكسترا نيوز، عن أن الوضع في صناعة الغاز الأوروبية لا يزال هشا ومتهالكا وسط استمرار توتر الأجواء والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 13 سنتا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.80 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الأميركي أربعة سنتات إلى 74.26 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي ازاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميا.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.

ويمر حوالي 12 بالمئة من الحركة العالمية عبر البحر الأحمر.

ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن لأن الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط يتم تصديره عبر مضيق هرمز.